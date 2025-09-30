Самую одинокую косатку заметили в Атлантическом океане

В Северной Атлантике заметили необычную косатку. Самец по кличке Старина Том уже около 20 лет держится в полном одиночестве, хотя косатки (или киты-убийцы) являются социальным видом и обычно живут в группах со сложной иерархией.

Косатки обитают в северо-восточной части Тихого океана. Они редко заплывают в северо-западную часть Атлантического океана. Старина Том – единственная косатка, постоянно обитающая в этих водах. Ученые никогда не видели его в компании сородичей, но Том часто плавает вместе с дельфинами.

Предыдущие наблюдения показали, что косатки, питающиеся рыбой, никогда не бросают свои стаи. Как правило, самцы на всю жизнь остаются в материнской группе.

Ученые предположили, что Старина Том принадлежит к популяции, обитающей у острова Ньюфаундленд. Однако чтобы получить больше информации, потребуется генетическое исследование.

Так, рядом с Томом никогда не появлялась его мать. По мнению ученых, она давно погибла. Это делает случай косатки еще более необычным – как правило, рано оставшиеся без матери самцы не выживают в дикой природе, однако Тому удалось прожить в одиночестве два десятка лет, сообщает Smithsonian Magazine.

