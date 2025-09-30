Анонсирован четвертый запуск южнокорейской космической ракеты «Нури»

Четвертый запуск южнокорейской космической ракеты "Нури" состоится 27 ноября.

Об этом сообщили в Корейском аэрокосмическом управлении (KASA).

"После оценки ситуации с подготовкой пуска, включая график подготовки спутников, условия в космическом центре Наро, внешние факторы, в том числе погодные условия и возможность столкновения с космическими объектами, планируемая дата запуска ракеты назначена на 27 ноября", - заявили в KASA. "Планируется, что точное время запуска будет определено комитетом по подготовке запуска за день до запуска - 26 ноября", - проинформировали в управлении.

На данный момент запуск планируется произвести в период с 00:54 до 01:14 по местному времени (с 18:54 мск 26 ноября до 19:14 мск 26 ноября) с территории космического центра Наро в Республике Корея. На случай переноса запуска выделено окно для резервной даты в период с 28 ноября по 4 декабря.

В космическом управлении указали, что ракета выведет на орбиту 1 основной и 12 малых спутников. Технику доставят в космический центр до конца октября.

"Это будет первый запуск с момента создания KASA", - отметил его директор Юн Ён Бин.

Он напомнил, что третий запуск ракеты "Нури" состоялся в мае 2023 года.