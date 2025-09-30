В России нашли фундамент башни времен Ивана Грозного

Во время раскопок в Великом Новгороде археологи обнаружили фундамент башни XVI века. Она была частью оборонительных сооружений города времен Ивана Грозного, сообщает «Интерфакс».

© mir24.tv

Основание башни было сложено из больших сосновых бревен. Археологи извлекли их из раскопа с помощью специальной техники. Конструкции будут сохранены, хотя пока неизвестно, как именно их планируют использовать.

Фундамент Наугольной башни из четырех венцов был найден на глубине около четырех метров. Раскопки провели на берегу реки Волхов в историческом центре Великого Новгорода. Центральная часть укреплений достигала около 144 кв. м. Стены башни до наших дней не сохранились.

Ранее при раскопках в Смоленске нашли каменный домонгольский терем. По мнению ученых, им мог владеть князь или боярин. Находку признали крайне редкой.