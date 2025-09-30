Cуд в Москве оштрафовал Microsoft

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Microsoft на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной на территории России информации.

Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

В связи с этим на компанию наложили административный штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

Ранее этот же суд применил меры к Apple. Американскую компанию оштрафовали на такую же сумму за аналогичное правонарушение. До этого Apple привлекли к административной ответственности из-за отказа удалить запрещенный контент. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей.