Cуд в Москве оштрафовал Microsoft на 3,5 миллиона за неудаление контента
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Microsoft на 3,5 миллиона рублей за неудаление запрещенной на территории России информации.
Об этом во вторник, 30 сентября, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.
— Постановлением Таганского районного суда города Москвы Microsoft Corporation признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.13.41 КоАП РФ, — рассказали в Telegram-канале инстанции.
В связи с этим на компанию наложили административный штраф в размере 3,5 миллиона рублей.
Ранее этот же суд применил меры к Apple. Американскую компанию оштрафовали на такую же сумму за аналогичное правонарушение. До этого Apple привлекли к административной ответственности из-за отказа удалить запрещенный контент. Компанию обязали выплатить три миллиона рублей.