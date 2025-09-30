В Арктике обнаружены новые виды грибов

Исследование выявило чужеродные фитопатогены в арктическом регионе

На Ямале обнаружены микроскопические грибы, ранее не встречавшиеся в российской Арктике. Среди них — фитопатогены, способные вызывать болезни растений. Исследование провел старший инженер лаборатории биоразнообразия растительного мира и микобиоты ИЭРиЖ УрО РАН Александр Будимиров.

По данным института, хозяйственное освоение и изменение климата способствуют распространению чужеродных растений и связанных с ними грибов в арктических широтах. Изучение этого явления важно для своевременного реагирования на биологические угрозы. Исследование проводилось в августе — сентябре 2025 года. Образцы собрали в Салехарде, Лабытнанги, окрестностях станции "Красный камень", Харпа и на горе Сланцевой.

Среди обнаруженных грибов — мучнисторосяные и ржавчинные виды, в том числе североамериканская мучнистая роса, опасная для смородины. Также выявлены ранее не встречавшиеся на Ямале цветковые растения.

Александр Будимиров считает, что нехарактерные для Арктики виды обладают высокой экологической пластичностью. После обработки образцы добавят в микологический гербарий. В середине сентября министр природных ресурсов и экологии сообщил, что российская Арктика открыта для международного сотрудничества: станции готовы принимать ученых со всего мира.