Слабую магнитную бурю зафиксировали на Земле

Слабая магнитная буря уровня G1 зафиксирована на Земле. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в телеграм-канале.

© m24.ru

В РАН отметили, что событие выявлено из-за общего ухудшения геомагнитной обстановки в связи с ростом солнечной активности и изменениями характеристик солнечного ветра.

"В данный момент также поступают многочисленные сообщения о наблюдении авроральных свечений на широтах от 55 градусов", – отмечается в лаборатории.

Усиления возмущений магнитного поля ученые не ожидают.

В середине сентября ученые РАН фиксировали необъяснимую магнитную бурю на Земле. Явление было обнаружено неожиданно, так как событие отсутствовало в прогнозах специалистов.

По словам экспертов, загадкой в этой ситуации является то, что без предварительного прогноза невозможно определить, какое именно событие произошло рядом с планеой, вызвавшее бурную реакцию магнитного поля. Согласно единственной научной гипотезе, магнитную бурю вызвало формирование крупной суббури – явления, когда энергия магнитосферы высвобождается без явных внешних причин.