У хакеров появился шанс взломать iPhone 16e

Федеральная комиссия по связи США (FCC) допустила утечку служебной документации, связанной с iPhone 16e. В открытом доступе оказался 163-страничный PDF-файл, содержащий электрические схемы моделей с индексами A3212, A3408, A3409 и A3410, сообщает Apple Insider.

© Apple

В документации присутствуют блок-схемы, электрические схемы, технические спецификации, данные о размещении антенн, а также материалы по настройке и безопасности программного обеспечения. Публикация противоречит официальному письму Apple от 16 сентября 2024 года, в котором компания просила FCC ограничить доступ к материалам на неопределенный срок. В обращении подчеркивалось, что речь идет о коммерческих тайнах, раскрытие которых может дать конкурентам «несправедливое преимущество».

Обычно Apple запрашивает временное ограничение на публикацию вспомогательных документов — фотографий устройств, снимков испытательных стендов и пользовательских руководств. Такие файлы скрываются максимум на 180 дней после выдачи разрешения на оборудование. В случае с iPhone 16e речь шла о материалах, которые компания намеревалась держать закрытыми без ограничения по срокам.

FCC пока не прокомментировала факт утечки. По предварительным данным, причиной могла стать ошибка в настройках базы данных ведомства.

Предполагается, что инженеры и исследователи могут извлечь ценные данные из этих чертежей и понять, как сигналы проходят между чипами, где расположены тестовые точки и многое другое. Это упростит диагностику и ремонт, а также поможет выявить потенциальные уязвимости в аппаратуре, чем могут воспользоваться хакеры.