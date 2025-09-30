Сбер открыл доступ к двум отечественным моделям ИИ

Сбербанк представил две собственные модели искусственного интеллекта, которые распространяются по открытой лицензии и могут свободно использоваться в коммерческих проектах любого масштаба.

Об этом сообщила пресс-служба Сбера.

"Предоставление бизнесу и разработчикам новых мощных инструментов, как Kandinsky Video Lite и Giga-Embeddings, способствует ускорению темпов исследований, развитию инновационных продуктов и сервисов мирового уровня", - заявил старший вице-президент, руководитель блока "Технологическое развитие" Сбербанка Андрей Белевцев.

Он добавил, что это весомый вклад в развитие российского и международного open-source сообщества.

Модель Kandinsky Video Lite позволяет создавать короткие видео длительностью до 10 секунд по текстовому запросу. Она превосходит по качеству более крупные аналоги и хорошо понимает отечественный культурный код. Также доступна ускоренная версия модели.

Обновленная модель Giga-Embeddings преобразует текст в векторные представления и является лидером для русского языка. Она обеспечивает построение высокоэффективных систем, гарантирующих надежность и точность ответов искусственного интеллекта для бизнеса. Модели доступны для свободного использования на ведущих платформах, включая Hugging Face и GitHub.