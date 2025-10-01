Microsoft выпустила более безопасную версию Windows 11

Компания Microsoft официально выпустила новую версию операционной системы — Windows 11 с номером сборки 25H2. Обновление не является большим по наполнению функциями, однако несет значительные улучшения в плане безопасности. Об этом сообщает издание MyDrivers.

В Microsoft заявили, что версия 25H2 получила существенные улучшения в механизмах обнаружения уязвимостей при сборке и во время работы системы. Эти улучшения включают интеграцию искусственного интеллекта (ИИ) в процесс кодирования для более эффективного устранения угроз безопасности.

Кроме того, в рамках усилий по оптимизации системы, версия 25H2 удаляет ряд устаревших компонентов, таких как PowerShell 2.0 и командная строка WMIC (Windows Management Instrumentation Command-line).

Важным моментом является то, что 25H2 и 24H2 используют единую кодовую базу и сервисную ветку. Это означает, что все новые функции, представленные в 25H2, будут доступны и пользователям, работающим на Windows 11 24H2.

Для тех, кто уже использует Windows 11 24H2, переход на 25H2 будет быстрым и бесшовным, без значительных изменений в функционале. Однако пользователям, работающим на более старых версиях, таких как 22H2 или 23H2, потребуется полное обновление системы, что займет больше времени.

Для корпоративных клиентов и клиентов из сферы образования 25H2 вводит поддержку стандарта Wi-Fi 7. Также администраторы теперь могут удалять больше предустановленных приложений через Intune и групповые политики.

Microsoft отмечает, что развертывание обновления происходит поэтапно, поэтому его получение может занять некоторое время.