Стало известно, как мошенники получают личные данные пользователей

Хакеры регулярно взламывают различные онлайн-платформы, публикуют базы данных пользователей. Эти базы активно используют мошенники, рассказал киберэксперт Павел Мизинов. об этом пишет News.ru.

Специалист заметил, что повсеместная цифровизация имеет свои плюсы и минусы. Пользователи оставляют свои данные при заказе товаров, записи к врачу, регистрации на различных порталах.

«Риск утечки этих данных существует всегда», — предупредил Мизинов.

Аналитик уточнил, что вторым, не менее важным источником информации, являются сами пользователи, которые оставляют в интернете много информации о себе, в том числе, и личной.

Злоумышленникам достаточно зайти в социальные сети человека, чтобы узнать информацию о нем, констатировал эксперт.