Ученый из Кембриджа заявил о начале конца света

Скорее всего в ближайшее время мир не подвергнется моментальному уничтожению или апокалипсису как в кино. Однако так называемый конец цвета уже начался и представляет собой вымирание человечества. С таким мнением выступил исследователь из Центра изучения экзистенциального риска Кембриджского университета Томас Мойнихан.

Причинами вымирания становятся изменение климата, биологическое оружие и развитие искусственного интеллекта (ИИ), а также потенциальные ядерные удары.

— Новые исследования показывают, что даже относительно региональный обмен ядерными ударами может привести к глобальным климатическим последствиям. Обломки от пожаров в городских центрах будут подниматься в стратосферу, где солнечный свет затмится, что приведет к неурожаю. Нечто подобное привело к гибели динозавров, хотя это было вызвано ударом астероида, — заявил ученый.

Что касается ядерных ударов, то, согласно моделированию, даже небольшой обмен такими бомбардировками между Индией и Пакистаном лишит 2,5 миллиарда человек продовольствия как минимум на два года.

В свою очередь основатель Обсерватории экзистенциальных рисков Отто Бартен заявил, что за последние годы природные пандемии уже унесли жизни более 300 тысяч человек. Отсюда вырастает еще одна проблема: доступ к биологическому оружию могут получить террористы, и это приведет к уничтожению большей части человечества.

Искусственный интеллект и ученые предсказали конец света: близится ли апокалипсис

Еще одна угроза — развитие ИИ. Ученые, изучающие экзистенциальный риск, считают, что вероятность того, что человечество не переживет появление сверхразумного ИИ составляет до 90 процентов.

— Проблема в том, что невозможно предсказать действия чего-то неизмеримо умнее вас, — приводит слова Мойнихана Daily Mail.

К похожим выводам приходят не только ученые. Иеромонах Феодорит в свою очередь высказал мнение, что технологический прогресс на протяжении всей истории приводил к появлению все более опасных видов вооружения, а уже в наше время одной из основных угроз стал ИИ, который может привести к концу света.