При раскопках в Трое нашли уникальную золотую брошь

В ходе археологических раскопок города Троя ученые обнаружили уникальную брошь возрастом 4500 лет. Изделие было выполнено из золота и имело форму кольца. Его использовали не только как украшение, но также как символ власти и престижа.

В мире существует еще только два аналогичных экземпляра. Археологи отметили хорошую сохранность артефакта.

Брошь обнаружили в стратиграфических слоях Трои II. Это поселение датировали 2500 годом до нашей эры.

Также большой интерес для ученых представляет нефритовый камень. Такие находки чрезвычайно редки в Трое. Камень мог быть частью кольца или кулона. Нефрит был очень дорогостоящим материалом в древнем мире, так что такое изделие могло принадлежать только представителю элиты общества.

Находка помогла лучше понять связи жителей Трои бронзового века с более широкими культурными и экономическими системами. Руины города расположены у современного турецкого города Чанаккале. Раскопки там начались еще 160 лет назад. С тех пор археологи выявили не менее девяти слоев поселений разных эпох, сообщает Arkeonews.

Ранее в руинах Трои нашли древнее оружие. Тайник с камнями для пращи был создан 3500 лет назад. Его нашли перед дворцовым сооружением в слое Трои VI.