Ученым удалось создать вирусный коктейль для борьбы с супербактериями

Австралийские исследователи из Университета Монаша и Университета Альфреда создали новый препарат под названием Entelli-02 для борьбы с антибиотикорезистентными бактериями. Основу этого средства составляют вирусы, известные как бактериофаги, передает EurekAlert.

Этот продукт включает в себя пять бактериофагов, которые эффективно борются с комплексом Enterobacter cloacae (ECC). ECC представляет собой группу бактерий, вызывающих тяжелые инфекции, которые трудно поддаются лечению.

По словам ведущего автора исследования доктор Динеша Субеди, конечный продукт, Entelli-02, содержит пять фагов, которые могут убивать широкий спектр изолятов Enterobacter и снижать бактериальную нагрузку у инфицированных мышей более чем на 99 процентов.

«Первоначально мы начали с трех фагов в нашем коктейле, но с помощью итеративного дизайна мы улучшили коктейль, генетически адаптировав вирусы для расширения их диапазона хозяев, а затем выбрали два дополнительных фага с улучшенными результатами лечения», — отметил Субеди.

По его словам, инфекции, вызванные энтеробактериями, тяжело лечатся. В 2019 году они унесли жизни более 200 000 человек по всему миру. Более того, эти бактерии могут становиться устойчивыми к антибиотикам последней линии.