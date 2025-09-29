Ученым удалось объяснить загадочные образования на Венере

Тайна гигантских геологических образований на Венере, известных как «короны», разгадана: «стеклянный потолок» в мантии удерживает тепло и создает медленные течения, приводящие к их образованию, сообщает space.com со ссылкой на исследование ученых.

Венера и Земля, схожие по размерам и плотности, кардинально различаются в своей эволюции. На Венере насчитывается более 700 коронообразных структур разного размера. Их происхождение остается загадкой, так как на Венере отсутствуют тектонические плиты, как на Земле, говорится в материале.

Исследователи установили, что барьер на глубине около 600 км препятствует подъему большинства горячих потоков, отклоняя их в стороны. Только самые мощные потоки достигают поверхности, создавая вулканические выбросы. Этот слой теплой жидкости является глобальным источником тепловой нестабильности, способствуя образованию короны.

Модели продемонстрировали, что холодная порода коры остывает и опускается в мантию, вызывая цепную реакцию и подъем горячих очагов. Это объясняет образование короны без необходимости предварительно существующих горячих точек.

Ученые предупреждают, что для полного понимания механизмов формирования венерских короны и вулканов необходимы трехмерные модели, учитывающие таяние, состав мантии и историю планеты.