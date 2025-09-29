Россиян предупредили о риске взлома iCloud мошенниками

Мошенники могут взломать учетную запись iCloud через схему с фейковым собеседованием.

Подробнее о преступной схеме в беседе с РИА Новости рассказал директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук.

«Злоумышленники подстраивают «официальное» собеседование. После короткой беседы работодатель просит войти в корпоративный iCloud, якобы чтобы протестировать приложение или дать доступ к внутренним инструментам», — объяснил эксперт.

При этом мошенники требуют, чтобы пользователь воспользовался логином и паролем, которые прислали они, а не своим обычным. Если жертва поступает так, как ей сказали, то преступники меняют пароль от аккаунта и начинают шантажировать человека угрозами превратить его смартфон в «кирпич». При этом перевод денег может не спасти ситуацию, так как мошенники захотят большего.

Восстановить доступ к аккаунту можно через официальный сайт или техподдержку Apple. Также можно подвергнуть свои банковские карты блокировке и обратиться в полицию. Скриншоты переписок и номера мошенников следует сохранить — они пригодятся правоохранителям для расследования.

До этого в МВД сообщали, что мошенники научились обманывать россиян через календарь в iPhone. Они создают события в календаре, в поле «Заметки» размещают поддельный текст и приглашают на это событие свой подконтрольный email-адрес.

Основное содержание таких уведомлений — предложение связаться по указанному номеру телефона для «отмены» некоего платежа. В ходе телефонного разговора аферисты убеждают жертву установить вредоносное программное обеспечение.