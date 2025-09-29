Крупнейшие разработчики ИИ стремятся создать машинный «сверхразум»

Ведущие разработчики ИИ, такие как Google DeepMind, Meta и Nvidia, работают над моделями мира, которые имитируют причинно-следственные связи и законы физики через симуляции. Эти модели требуют огромных объемов данных и мощных вычислений, передает The Financial Times.

Они рассматриваются как ключевой шаг в развитии беспилотных автомобилей, робототехники и ИИ-агентов. Шломи Фрухтер из Google DeepMind отметил, что создание виртуальных сред позволяет обучать ИИ без реальных последствий ошибок. Янн Лекун из Meta считает, что большие языковые модели не смогут рассуждать и планировать как люди.

Одной из областей применения моделей мира станет индустрия развлечений, где они создают интерактивные сцены. Например, World Labs разрабатывает модель для генерации трехмерных сред из одного изображения. Runway, сотрудничая с голливудскими студиями, выпустил продукт, который создает игровые среды с персонализированными историями.

Дженсен Хуанг из Nvidia заявил, что следующим этапом роста компании станет физический ИИ. Лекун считает, что создание ИИ с человеческим интеллектом займет около 10 лет. Эксперты видят большой потенциал новых технологий, отмечая, что модели мира могут изменить все отрасли, подобно тому, как компьютеры повлияли на интеллектуальный труд.