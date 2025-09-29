В Роскачестве рассказали, можно ли заряжать смартфон всю ночь

Россиянам не стоит практиковать ночную зарядку смартфонов, потому что постоянное поддержание 100%-ного уровня заряда грозит деградацией аккумулятора. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

© Газета.Ru

Он уточнил, что современным телефонам для полной зарядки обычно требуется не более двух часов, однако, многие пользователи продолжают заряжать их по ночам. По его словам, это может также привести к выходу из строя контроллера заряда.

Россиянам назвали условие, при котором возможен взрыв аккумулятора смартфона

«При его поломке неконтролируемый ток повышенной мощности поступает на аккумулятор, что в некоторых случаях приводит к перегреву вплоть до возгорания устройства. Такая поломка, хоть и крайне редкая, встречается в основном у старых устройств с большим количеством циклов заряда-разряда», — заключил Кузьменко.

Мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов до этого рассказал «Газете.Ru», что зарядка смартфона в жару под открытым небом или в неохлаждаемом помещении вызывает сильный дополнительный перегрев устройства и повышает риск его самовозгорания.