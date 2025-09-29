В Роскачестве рассказали, можно ли заряжать смартфон всю ночь

Россиянам не стоит практиковать ночную зарядку смартфонов, потому что постоянное поддержание 100%-ного уровня заряда грозит деградацией аккумулятора. Об этом в беседе с RT рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
Он уточнил, что современным телефонам для полной зарядки обычно требуется не более двух часов, однако, многие пользователи продолжают заряжать их по ночам. По его словам, это может также привести к выходу из строя контроллера заряда.
Россиянам назвали условие, при котором возможен взрыв аккумулятора смартфона
«При его поломке неконтролируемый ток повышенной мощности поступает на аккумулятор, что в некоторых случаях приводит к перегреву вплоть до возгорания устройства. Такая поломка, хоть и крайне редкая, встречается в основном у старых устройств с большим количеством циклов заряда-разряда», — заключил Кузьменко.
Мастер по ремонту техники с платформы «Авито Услуги» Михаил Демидов до этого рассказал «Газете.Ru», что зарядка смартфона в жару под открытым небом или в неохлаждаемом помещении вызывает сильный дополнительный перегрев устройства и повышает риск его самовозгорания.