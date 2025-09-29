Россияне стали покупать более дешевую электронику

Россияне стали покупать более дешёвую электронику
Россияне стали экономить на зарубежной электронике, сообщает РИА Новости. В первой половине года средний чек снизился почти на 30%.
При этом количество заказов осталось прежним, просто покупатели стали выбирать более доступные модели. А вот на внутреннем рынке наблюдается другая тенденция: крупные маркетплейсы сообщают о росте среднего чека на 20%.
По словам представителей отрасли, это говорит о росте доверия к онлайн-покупкам крупной бытовой техники.