Россияне стали покупать более дешевую электронику

Россияне стали экономить на зарубежной электронике, сообщает РИА Новости. В первой половине года средний чек снизился почти на 30%.

При этом количество заказов осталось прежним, просто покупатели стали выбирать более доступные модели. А вот на внутреннем рынке наблюдается другая тенденция: крупные маркетплейсы сообщают о росте среднего чека на 20%.

По словам представителей отрасли, это говорит о росте доверия к онлайн-покупкам крупной бытовой техники.