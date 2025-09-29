В Notepad++ нашли опасную уязвимость

В популярном редакторе Notepad++ версии 8.8.3 обнаружили уязвимость (CVE-2025-56383), которая позволяет подменить легитимную библиотеку DLL на вредоносную. В результате при каждом запуске программы вместе с ней запускается и чужой код.

Фокус строится на механизме загрузки плагинов. Например, если заменить файл NppExport.dll на DLL с тем же именем, но с вредоносным содержимым, Notepad++ всё равно подхватит его при старте.

При этом подделка может «проксировать» вызовы к оригинальной библиотеке, чтобы программа продолжала работать как обычно, но уже с «подарком» от злоумышленников.

Исследователи выложили рабочий эксплойт на GitHub с наглядными скриншотами цепочки атаки.

Чтобы использовать уязвимость, атакующему нужен доступ к папке с установленным Notepad++. Но риск всё равно немаленький: подмена DLL может применяться в цепочках атак через заражённые инсталляторы, supply chain-сценарии или действия инсайдеров.

Так как Notepad++ активно используют разработчики, администраторы и специалисты по безопасности, поверхность атаки получается очень широкой. Пока патча нет, пользователям советуют внимательно следить за целостностью файлов в папке программы и не ставить плагины из сомнительных источников.