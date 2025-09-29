В России заявили о захвате рынка китайскими ноутбуками

Китайские ноутбуки начали агрессивно захватывать освободившийся рынок в России, поскольку такие модели стоят в два раза дешевле и при этом почти не уступают в характеристиках. Об этом НСН заявил эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

© Газета.Ru

По данным газеты «Известия», в России начали дорожать ноутбуки премиум-класса — менее чем за месяц цены на них выросли на 5–6%, к концу года эксперты и участники рынка ожидают увеличение стоимости еще примерно на 10%.

«У нас работает параллельный импорт, но такого разнообразия брендов и моделей все-таки нет. Конечно, многочисленные китайские производители с именем и без выходят и довольно агрессивно захватывают освободившийся рынок. Они не так сильно уступают в характеристиках. Произошло естественное замещение», — сказал Побыванец.

По его словам, в среднем купить гаджет можно примерно за 60-80 тыс. рублей, однако, можно уложиться и в 30-50 тыс. Он уточнил, что техника будет дорожать в преддверии Нового года, поэтому с ее покупкой лучше не затягивать.

В начале сентября в поступившем в «Газету.Ru» пресс-релизе сообщили, что компания MAIBENBEN представила в России флагманский ноутбук X16E X-Treme Tsunami с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 и системой жидкостного охлаждения. Новинка позиционируется как решение для профессиональных геймеров, дизайнеров, видеомонтажеров и специалистов, работающих с ресурсоемкими графическими приложениями.