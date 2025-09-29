Ученые нашли доказательство альтернативных путей торговли медного века

Артефакт возрастом 4000 лет заставили ученых пересмотреть торговые пути медного века
Ученые совершили открытие, изучив артефакт из бивня бегемота, возраст которого достигает 4000 лет.
Предмет, который мог служить культовой статуэткой для религиозных ритуалов или представлять собой практический инструмент, был найден в 1977 году на Пиренейском острове.
Изучив его, исследователи из Университета Барселоны пришли к выводу, что артефакт изготовлен из бивня бегемота обыкновенного (Hippopotamus amphibius).
Этот вид бегемота существовал 4000 лет назад в бассейне Нила, а на Пиренейском полуострове их не было.
Появление предмета, изготовленного из бивня животного на Пиренейском полуострове, указывает на существование торговых связей между Пиренеями и Восточным Средиземноморьем в медный век.
