Ученые нашли доказательство альтернативных путей торговли медного века

Ученые совершили открытие, изучив артефакт из бивня бегемота, возраст которого достигает 4000 лет.

© runews24.ru

Предмет, который мог служить культовой статуэткой для религиозных ритуалов или представлять собой практический инструмент, был найден в 1977 году на Пиренейском острове.

Изучив его, исследователи из Университета Барселоны пришли к выводу, что артефакт изготовлен из бивня бегемота обыкновенного (Hippopotamus amphibius).

Этот вид бегемота существовал 4000 лет назад в бассейне Нила, а на Пиренейском полуострове их не было.

Появление предмета, изготовленного из бивня животного на Пиренейском полуострове, указывает на существование торговых связей между Пиренеями и Восточным Средиземноморьем в медный век.

Ранее ученые заявили об обнаружении артефактов высокоразвитой цивилизации. Также в Германии открыли новый вид ихтиозавров с необычным строением рёбер.