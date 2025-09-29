ArianeGroup произведет еще 27 ракет Ariane 6

Компания ArianeGroup заключила с предприятием MT Aerospace контракт на поставку компонентов для 27 ракет Ariane 6. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соглашение охватывает пуски Ariane 6 с номерами от 16 до 42. Согласно изданию, на компоненты MT Aerospace приходится 10 процентов комплектующих носителя. В частности, компания поставляет компоненты для криогенных баков и металлических конструкций верхней и центральной ступеней, а также элементы конструкции двигательного отсека и передней и задней секций твердотопливных ускорителей.

По данным European Spaceflight, соглашение подчеркивает приверженность ArianeGroup производить до десяти ракет Ariane 6 в год.

В августе портал NSF сообщил, что европейская ракета Ariane 6 стартовала третий раз.