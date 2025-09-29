СМИ: Маск транслирует то, что уже давно придумали русские космисты

Величайшие умы современности, такие как футуролог Рэй Курцвейл и предприниматель Илон Маск, заняты идеями, которые кажутся порождением новейшего времени: преодоление смерти с помощью технологий и колонизация космоса для обеспечения будущего человечества. Однако, как это ни парадоксально, эти смелые концепции имеют глубокие корни в истории России. Об этом пишет американский Big Think (статью перевели ИноСМИ). Еще в XIX веке группа провидческих мыслителей, известных как космисты, заложила философский фундамент для этих устремлений, предложив уникальное видение, в котором наука, технология и духовность должны были объединиться для радикального преобразования человеческой природы и ее космической судьбы.

Истоки этого движения связаны с именем Николая Фёдорова и его посмертно изданным трудом «Философия общего дела». Для Фёдорова смерть была не неотвратимым уделом человека, а величайшим злом, исправимым дефектом нашей биологической конструкции. Он верил, что долг науки — найти способ воскресить всех когда-либо живших людей, превратив смерть из трагедии в решаемую техническую проблему. Эта грандиозная цель, по его замыслу, должна была стать тем «общим делом», которое сплотит расколотое человечество, устранив социальные конфликты, порожденные страхом небытия. Его идеи дали жизнь философскому течению — русскому космизму, стремившемуся к тотальному регулированию сил природы для достижения бессмертия и космического расселения.

Чтобы понять уникальность космизма, необходимо рассмотреть его в контексте эпохи. В то время как Фёдоров видел в технологии мессианскую силу, способную восстановить утраченное, другие мыслители, такие как поэт-анархист Александр Святогор, воспринимали прогресс как стихийный и разрушительный взрыв. Святогор и его последователи, которых критики в шутку называли «Креаторием» по созвучию с «крематорием», приветствовали хаос будущего, которое, подобно вулкану, должно было уничтожить старый мир, чтобы расчистить место для совершенно нового космоса, созданного руками будущих поколений. Это внутреннее напряжение между восстановлением прошлого и созиданием нового с нуля стало одной из определяющих черт движения, которое так и не выработало единого учения.

Судьба русского космизма в советский период оказалась трагичной. Несмотря на то, что некоторые его идеи перекликались с революционным пафосом эпохи, он вступил в идеологическое противоречие с марксизмом-ленинизмом. Утопия космистов, основанная на воскрешении всех предков и объединении поколений, плохо сочеталась с концепцией «нового советского человека», требовавшей разрыва с прошлым и готовности к самопожертвованию ради будущего. При Сталине движение было подавлено и предано забвению, не успев окончательно созреть и оказать действительно широкое влияние.

Тем удивительнее его возрождение в XXI веке. Принципы, сформулированные русскими космистами, сегодня звучат удивительно современно. Призыв Илона Маска к колонизации Марса как страховке для человечества напрямую перекликается с идеями Фёдорова и Святогора о необходимости выхода в космос для обеспечения бессмертия цивилизации. В условиях климатического кризиса становится особенно актуальной их двойственная позиция по отношению к природе. Как отмечает профессор Борис Гройс, сегодня модно любить природу, но природа к нам безразлична или враждебна. Космизм предлагает стратегию выживания через создание искусственной среды, через построение защитного искусственного мира, что мы и наблюдаем в проектах закрытых экосистем и умных городов.

Таким образом, русский космизм XIX века оказывается не просто историческим курьезом, а пророческой философией, предлагающей ответы на ключевые вызовы современности. Он служит напоминанием, что технологический прогресс не должен быть самоцелью или инструментом забвения прошлого. Истинный прогресс, в понимании космистов, — это возвышение всего мироздания, связывание воедино прошлого, настоящего и будущего в грандиозном проекте по преодолению фундаментальных ограничений человеческого существования. В их дерзкой мечте о бессмертии и космической экспансии мы узнаем собственные устремления, облеченные в философскую форму, прошедшую проверку временем.