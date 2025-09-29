Обнаружена древнейшая ювелирная мастерская Западной Европы

Археологи во Франции обнаружили остатки старейшей в Западной Европе ювелирной мастерской. Ее возраст оценивается в 42 тысячи лет.

В департаменте Приморская Шаранта нашли коллекцию раковин с искусственными отверстиями, покрытых красным и желтым пигментом. Это самое раннее свидетельство изготовления украшений из ракушек в Западной Европе.

Изделия отнесли к шательперонской культуре, существовавшей на территории современной Франции и северной Испании 55 – 42 тысячи лет назад. Ранее на стоянках находили костяные орудия труда и украшения из клыков животных. Новая находка показала, что представители этой культуры экспериментировали с новыми материалами.

Ученые не смогли определить, кто изготовил украшения – неандертальцы или Homo sapiens. По одной из версий, эти виды существовали по соседству и могли обмениваться культурными традициями.

Раковины принадлежали морским улиткам Littorina obtusata. Одни из них были необработанными, другие – перфорированными. На некоторых отсутствовали следы износа. Ученые пришли к выводу, что это была не просто коллекция украшений, а настоящая мастерская.

Интересно, что раковины доставили с Атлантического побережья, которое находилось в 100 км от стоянки. Пигменты происходили из месторождения в 40 км от нее. Это указывает либо на развитые торговые сети, либо на значительную мобильность людей той эпохи.

Среди других находок оказались типичные каменные орудия труда неандертальцев и кости животных. Раскопки в этом районе ведутся с 1976 года. Люди населяли местность на протяжении 30 тысяч лет, и ее изучение позволяет получить важные данные о развитии человеческих поселений, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

