Названа возможная причина космического облучения Земли 10 млн лет назад

Свыше 10 миллионов лет назад Земля подверглась мощному космическому облучению. Астрономы сузили круг наиболее вероятных виновников этого межзвездного инцидента.

В этом году физик Доминик Колль из Центра Гельмгольца Дрезден-Россендорф и его коллеги обнаружили всплеск бериллия-10 в металлических породах на глубине 5 километров под Тихим океаном, возраст которого они оценили чуть более чем в 10 миллионов лет. Этот изотоп образуется только при столкновении космических лучей с атмосферой Земли, поэтому Колль и его команда выдвинули гипотезу, что одной из возможных причин могла быть взорвавшаяся поблизости сверхновая.

Они не исключили и другие возможные объяснения, такие как ослабление магнитной защиты Земли от Солнца в тот период или перенос бериллия океанскими течениями из полярных областей, где влияние космических лучей сильнее.

Астрофизик Эфрем Макони из Венского университета и его коллеги изучили данные космического телескопа Gaia и нашли два возможных местонахождения сверхновой. Об открытии они сообщили в журнале Astronomy & Astrophysics.

Ученые проследили траектории около 2700 звездных скоплений относительно Солнца за последние 20 миллионов лет и с учетом вероятности взрыва сверхновой в каждом из них за это время определили, что есть 68% шанс, что источником радиоактивного бериллия мог стать взрыв звезды в пределах 100 парсек от нас (более 300 световых лет).

Более того, исследователи выделили два возможных источника взрыва (если он действительно был). Наиболее вероятный в пределах около 200 световых лет — относительно молодая группа под названием ASCC 20, либо это скопление звезд OCSN 61, которое расположено дальше.

В пользу сверхновой говорит то, что 10 миллионов лет назад наша Солнечная система проходила через волну Рэдклиффа — зону оживленного звездообразования, крупнейшую газовую структуру Млечного Пути.

«Это хороший повод для дальнейшего исследования, — заметил Колль. — Если бы [Макони] сказал, что мы можем полностью исключить эту возможность и нет никаких кандидатов [на сверхновые], я бы сказал: окей, это твердое заявление, и мы можем вычеркнуть это объяснение из списка. Но в данном случае это, безусловно, интригует».

По его мнению, нужно более детальное моделирование движения звезд, чтобы выяснить, действительно ли сверхновая породила бериллиевые следы на океанском дне — но это хорошо согласуется с другими данными геологической летописи Земли, которые показывают всплеск радиоактивных изотопов, отложившихся из космической пыли около 7,5 миллионов лет назад. Пыль движется гораздо медленнее, чем космические лучи, которые мчатся почти со скоростью света, поэтому вполне вероятно, что всплеск бериллия-10 произведен лучами сверхновой, а через пару миллионов лет долетела ее пыль — хотя проверить это трудно, признал Колль.