В Китае открыли самый высокий мост в мире

В Китае официально открыли самый высокий автомобильный мост в мире. Сооружение, перекинутое через Большой каньон Хуацзян, построено в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая и сократит время в пути между двумя сторонами ущелья с двух часов до всего лишь двух минут.

Сообщается, что строительство моста, высота которого над уровнем протекающей под ним реки Бэйпан составила 625 метров, заняло три года. Протяженность всей построенной китайскими инженерами конструкции - почти три километра, а основного ее пролета - 1420 метров.

Любопытно, что само инженерное сооружение не только существенно упростило логистику в провинции Гуйчжоу, но и стало настоящей туристической достопримечательностью. При строительстве моста предусмотрели панорамный лифт, который поднимает туристов на высоту 207 метров над уровнем автодорожного полотна на смотровые площадки и кафе. С них, сообщает газета South China Morning Post, открывается захватывающий вид на каньон (известен также под названием "трещина Земли") и его окрестности.

По данным этого издания, КНР лидирует в области строительства высотных мостов, а в китайской провинции Гуйчжоу уже находятся восемь из десяти самых высоких мостов в мире.

Напомним, 6 июня премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл самый высокий железнодорожный мост в мире - он был построен в союзной территории Джамму и Кашмир. Названная Чинабским мостом конструкция имеет протяженность 1315 метров и сооружена на высоте 359 метров над уровнем моря.