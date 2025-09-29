Microsoft готовит защиту Edge от вредоносных расширений

В Microsoft Edge скоро появится новая защитная функциональность— браузер сможет автоматически находить и отключать опасные расширения, установленные в обход официального магазина. Сейчас в Edge есть возможность включить «Режим разработчика» и загружать локальные расширения для тестирования.

Но этой же функцией часто пользуются злоумышленники, распространяя свои дополнения вне официальных каналов. Иногда такие расширения даже попадали в официальный каталог и затрагивали сотни тысяч пользователей.

По плану Microsoft, Edge будет сам обнаруживать и блокировать такие аддоны. Подробностей о том, как именно браузер будет определять вредоносные дополнения, компания пока не раскрыла. Запуск функции намечен на ноябрь, и она станет доступна пользователям по всему миру.

Это не единственное обновление в Edge. В последние месяцы Microsoft уже усилила защиту аккаунтов разработчиков, добавила предупреждения о «тяжёлых» расширениях, а также встроила ИИ-блокировщик scareware-сайтов, который умеет в реальном времени распознавать попытки обмануть пользователя.

Кроме того, в Edge появились и другие улучшения: режим HTTPS-First, который по умолчанию переводит соединения на защищённый протокол, и функция автоматического «усыпления» неиспользуемых вкладок для экономии памяти.