Apple предложила способ устранения царапин на iPhone 17 Pro

Вскоре после старта продаж новой линейки смартфонов в фирменных магазинах Apple обнаружилась неожиданная проблема — демонстрационные образцы iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max начали покрываться заметными царапинами на задней панели буквально в течение первых часов эксплуатации.

Согласно внутренним инструкциям, с которыми ознакомилось издание Bloomberg, компания рекомендует персоналу не только регулярно протирать поверхность устройств, но и применять для этого специальный чистящий раствор с добавлением соли.

Специалисты 9to5Mac проверили этот метод на практике и подтвердили его эффективность — после обработки солевым раствором царапины действительно исчезали с анодированного алюминиевого корпуса.

Представители Apple объясняют возникновение царапин не недостатком материала, а особенностью конструкции магнитных держателей, используемых в демонстрационных стойках. По версии компании, следы на корпусе появляются в результате переноса частиц с изношенных держателей на заднюю поверхность смартфонов при многократном снятии и установке устройств.

В китайских магазинах эту проблему уже частично решили, оснастив держатели специальными силиконовыми накладками, которые предотвращают прямой контакт металлических элементов с корпусом iPhone.

Несмотря на распространенность проблемы, Apple не считает ее достаточно серьезной для запуска масштабной программы по замене оборудования или изменению конструкции смартфонов.