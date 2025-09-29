Ученые выяснили, почему книги-«хиты» не всегда становятся классикой

Ученые под руководством Лейао Ван из Йоркского университета в Торонто, с помощью нейросетей увидели отличие книг, популярных у современников, от тех, которые продолжают читать через века.

Авторы работы сопоставили 300 англоязычных романов, опубликованных с 1909 по 1923 годы. Некоторые из романов были самыми успешными после публикации по версии журнала Publishers Weekly, но впоследствии оказались почти забыты, а другие после выхода оставались сравнительно непопулярными, но входят в топы современных рейтингов.

"Хиты", по словам ученых, отличались от "классики" разговорным стилем, частым использованием междометий и частиц, а также короткими предложениями. Редкие и "сложные" слова в книгах, популярных у современников, но не ставших классикой, использовались реже.

Ученые заявили, что нейросеть, "обученная" в соответствии с данными принципами, могла почти в 70 процентах случаев "угадать", является книга "хитом" или "классикой".