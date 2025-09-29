Обнаружена «бродячая» планета с полярными сияниями

Международная группа ученых с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» исследовала планету-изгоя SIMP-0136, расположенную в 20 световых годах от Земли. Эта планета не имеет своей звезды, ее масса примерно в 12,7 раз превышает массу Юпитера, а радиус – примерно в 1,2 раз.

© NASA

Новое исследование помогло ученым лучше понять особенности «бродячих» планет, их эволюции и формирования атмосферы. Наблюдения показали, что в атмосфере SIMP-0136 присутствует тепловая инверсия – температура у поверхности низкая, а с увеличением высоты растет. Это резко контрастирует с земной атмосферой, где более высокие температуры наблюдаются вблизи поверхности.

Причиной такого необычного явления ученые назвали полярные сияния. Они нагревали верхние слои атмосферы планеты-изгоя.

Кроме того, был выявлен постоянный глобальный облачный покров. Облака состояли из силикатных зерен, похожих на пляжный песок.

По расчетам ученых, температура на SIMP-0136 составляет около 1500 градусов Цельсия. Также там могут бушевать бури, похожие на Большое красное пятно на Юпитере, сообщает Astrophysical Journal Letters.

О существовании планет-изгоев ученые узнали в 2000 году. По мнению астрономов, в Млечном Пути может находиться от нескольких миллиардов до нескольких триллионов таких объектов. Но крайне маловероятно, что какой-либо из них достигнет Солнечной системы и будет представлять угрозу для Земли.

