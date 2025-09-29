Новые археологические изыскания пролили свет на технологическую и интеллектуальную развитость древних культур. Особое внимание исследователей привлекли золотые миниатюры, обнаруженные на территориях Мексики и Соединенных Штатов.

Эксперты отмечают, что очертания этих артефактов напоминают воздушные суда. Тщательность исполнения их деталей порождает гипотезы о возможно существовавших, но утраченных древних технологиях. Наибольшую загадку представляет артефакт с четырьмя глазами, обнаруженный в Сербии. Учитывая возраст находки, превышающий 7 тысячелетий, предполагается использование инструментов, аналогов которым сегодня не существует.

Не меньший интерес вызвал диск Сабу, найденный в Египте. Его толщина, едва достигающая полутора миллиметров, и поверхность, декорированная тремя изогнутыми элементами, поражают воображение. Археологи подчеркивают, что инструменты, способные создать подобные артефакты, до настоящего времени не обнаружены. Это служит веским основанием полагать, что древние цивилизации владели уникальными технологиями, недоступными современному миру.

