iPhone Air и Samsung S25 Edge показали одинаковую автономность

На YouTube-канале PhoneBuff протестировали время работы iPhone Air и Samsung S25 Edge в одинаковых условиях использования.

iPhone Air и Galaxy S25 Edgе - два новых супертонких флагмана. Но что насчёт их автономности?

iPhone Air имеет аккумулятор на 3149 мАч, процессор А19 Pro, экран OLED 6,5" и разрешением 1260х2736. В свою очередь, S25 Edge предлагает батарею на 3900 мАч, процессор Snapdragon 8 Eite, дисплей с разрешением 1440х3120, OLED, 6,7".

Каждый из смартфонов тестировали в различных задачах: ведение разговора, переписки, веб-сёрфинг и пр.

Вывод

По итогам эксперимента iPhone Air продержался на 1 минуту меньше S25 Edge: общее время работы у него составило 25 часов 58 минут, а время работы экрана - 9 часов 58 минут.