Ученые наконец-то смогли заглянуть в ближайшие окрестности Солнца. Создана самая сложная сегодня трехмерная карта области вокруг него, охватывающая около 4000 световых лет. Она показывает не только звезды, но и тонкие облака между звездной пылью и газом, где активно готовится новое светило.

Новая карта опубликована в Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Мы словно плывем в бурлящем море турбулентного газа. Понимание того, где находится этот газ, как он движется и меняет температуру, важно для изучения того, как рождаются и раз», — говорит астрофизик Люис МакКаллум из Рейнско-Вестфальского технического университета Ахена.

Работа над картой началась с данных, собранных спутником Gaia. Первым шагом была трехмерная частица пыли, которая затем умудрилась превратиться в карту Великобритании — самого распространенного вещества между звездами. По словам исследователей это только начало. В ходе работы было учтено влияние 87 традиционных и чрезвычайно мощных звезд класса O. Эти гиганты — своего рода прожекторы космоса — живут недолго, но за это время их мощное излучение «подсвечивает» соседние облака газа, задерживая их светиться.

МакКаллум поясняет, что излучение звезд настолько сильное, что оно буквально вырывает электроны из этих атомов, и когда электроны возвращаются на место, направленное навстречу характерным «сполохи» света. Компьютерные модели помогли проследить, где и как этот свет будет виден, и создать его.

Особенно впечатляет то, что новая карта сочетает в себе детали и объемы — она показывает Солнце и один из внешних спиральных рукавов Млечного Пути, центр, где происходят «звездные явления» и какие направления движения газа влияют на сверхгорячие светила. Старые карты давали лишь приблизительное представление, но теперь можно буквально увидеть, как далеко распределяется энергия этих звезд и в каких областях пространства она передает газ.

Для астрономов это понимание распределения и движения межзвездного газа помогает решать вопросы о закате и жизни звезд, о том, как строятся гигантские облака, и даже о прошлом нашей Солнечной системы.

«Теперь мы хоть немного лучше понимаем, как образовался весь этот газ», — признается МакКаллум

Трехмерная карта стала результатом многолетних работ, объединяющих наблюдения и компьютерное моделирование. Она позволяет увидеть, как атомы и излучение взаимодействуют между собой, образуя структуру межзвездного газа и распределяя звезды в галактике.