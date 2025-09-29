Vivo запустит программу тестирования OriginOS 6 на базе Android 16

Vivo OriginOS 6 на базе Android 16 появится 10 октября в Китае, а глобальный релиз запланирован на 15 октября. Первые смартфоны с новой системой — Vivo X300 и iQOO 15. Но есть шанс записаться на бета-тест.

© Ferra.ru

Так, в Индии Vivo и iQOO объявили о «программе предварительного тестирования OriginOS 6». Регистрация откроется 29 сентября, но пока нет подробностей, включая даже совместимые устройства.

Судя по использованию хештега #vivoXSeries в публикации Vivo India, первыми участвовать смогут смартфоны серии X. Для iQOO, правда, первым устройством с превью станет iQOO 13, сообщил Шанкар Сингх, директор по продуктам iQOO India.