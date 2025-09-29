Apple Pay окончательно перестал работать в России

Пользователи в России столкнулись с проблемами при попытке добавить зарубежные карты в Apple Pay. При попытке настройки сервиса возникает ошибка «Сбой настройки Apple Pay». В некоторых случаях отображается сообщение о недоступности Apple Cash в данном регионе, хотя речь идет о добавлении обычной банковской карты. На проблему обратила внимание редакция издания «Код Дурова».

«Зарубежные карты перестали добавляться в Apple Pay из России», – пишет редакция «Кода Дурова».

Команда редакции протестировала различные модели iPhone и версии iOS, а также карты от банков Казахстана, Беларуси и Армении, но безуспешно.

Одним из решений проблемы является использование VPN, однако не все сервисы способны обойти это ограничение. Причины возникших трудностей остаются неясными. Важно отметить, что российские карты по-прежнему не могут быть добавлены в Apple Pay.

Apple Pay в России не работает с 2022 года. В первую очередь из-за ухода из страны Visa и Mastercard.