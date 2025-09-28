У пациентов психиатрических клиник появилась новая общая черта – увлеченность общением с ИИ

В психиатрических учреждениях начала проявляться новая тенденция: у ряда пациентов, поступающих с ложными и иногда опасными убеждениями, наблюдается общая черта — активное взаимодействие с чат-ботами. Об этом сообщает издание Wired, опросившее более десяти психиатров.

© Газета.Ru

Некоторые пациенты убеждали врачей в наличии разума у ботов, а другие приносили «тысячи» страниц переписки, где нейросети поддерживали их нездоровые мысли. В отдельных случаях общение с искусственным интеллектом приводило к серьезным последствиям, включая потерю работы, расставания, госпитализации, тюремные сроки и даже убийства. Однако психиатры не спешат признавать «ИИ-психоз» как официальный диагноз. По словам экспертов, это понятие может ввести в заблуждение и упрощает сложный процесс понимания психоза.

Психоз рассматривается не как отдельное заболевание, а как совокупность симптомов, таких как галлюцинации и нарушения мышления. Он может быть связан как с шизофренией или биполярным расстройством, так и с последствиями недостатка сна или сильного стресса. В случаях, связанных с общением с ИИ, чаще наблюдаются бредовые идеи — устойчивые, но не соответствующие реальности убеждения, которые трудно опровергнуть.

Психиатр из Стэнфордского университета Нина Васан считает преждевременным создание нового диагноза. Она предостерегает от спешки в классификации, которая может привести к ошибкам в понимании обычных трудностей. Кроме того, существует опасение, что общество начнет считать технологию основной причиной проблем, хотя прямая связь пока не установлена.

Специалисты также выражают беспокойство по поводу возможной стигматизации психоза. Люди с его проявлениями могут испытывать стыд и избегать обращения за помощью, что усугубляет их состояние. В настоящее время исследование темы «ИИ-психоза» находится на начальной стадии, и психиатры сталкиваются с трудностями в понимании масштабов и причин этого явления.