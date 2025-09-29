В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали слова «возмещение», «сбраживание» и «тигровар». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

В понедельник, 29 сентября, «Радиостанция Судного дня» передала три сообщения подряд. Первая шифровка была отправлена в 10:31 по московскому времени и содержала слово «возмещение». Через час последовала вторая передача, включавшая слово «сбраживание». Третье сообщение с загадочной словоформой «тигровар» было передано в 12:54 по московскому времени. Все три слова были переданы впервые.

В августе радиостанция регулярно повторяла сообщения, звучавшие на станции в январе 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. Например, 25 августа она транслировала слова «нардосаж» и «пулолед», впервые звучавшие 24 и 25 января 2022 года. 21 августа УВБ-76 повторяла сообщения, впервые звучавшие 20 января 2022 года. За семь дней до этого радиостанция транслировала сообщения, впервые переданные 13 января 2022 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название Жужжалка, потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор впервые прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.