«Радиостанция Судного дня» передала новое слово
«Радиостанция Судного дня» в воскресенье передала в эфир новое загадочное слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий сигналы станции.
Канал сообщил, что сегодня, 28 сентября в 15:41 по Москве радиостанция передала следующее сообщение:
«НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 186».
Комментаторы в Сети уже активно обсуждают новое слово. В частности, высказывается предположение, что капосорт — это сорт венгерского красного перца.
«Радиостанция Судного дня» — советская и российская военная коротковолновая радиостанция УВБ-76. Вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Предположительно находится в Ленинградской области.
Станция выдает в эфир монотонный короткий сигнал, иногда прерываемый странными словами на русском языке.
Официальной информации о назначении станции нет. Ее народное название, популярное в интернете и СМИ, связано с различными конспирологическими теориями.