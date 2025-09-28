«Радиостанция Судного дня» передала новое слово

«Радиостанция Судного дня» в воскресенье передала в эфир новое загадочное слово. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий сигналы станции.

Канал сообщил, что сегодня, 28 сентября в 15:41 по Москве радиостанция передала следующее сообщение:

«НЖТИ 37687 КАПОСОРТ 9838 186».

Комментаторы в Сети уже активно обсуждают новое слово. В частности, высказывается предположение, что капосорт — это сорт венгерского красного перца.

«Радиостанция Судного дня» — советская и российская военная коротковолновая радиостанция УВБ-76. Вещает на частоте 4625 кГц с 1970-х годов. Предположительно находится в Ленинградской области.

Станция выдает в эфир монотонный короткий сигнал, иногда прерываемый странными словами на русском языке.

Официальной информации о назначении станции нет. Ее народное название, популярное в интернете и СМИ, связано с различными конспирологическими теориями.