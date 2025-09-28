Ученые сообщили о сильной солнечной вспышке

Ученые Института прикладной геофизики зафиксировали на Солнце вспышку класса M6.4. Об этом сообщили ТАСС представители института.

© NASA

По данным ученых, вспышка произошла 28 сентября в 11:40 мск и относится к предпоследнему уровню мощности.

Специалисты напомнили, что солнечные вспышки классифицируются по пяти уровням — от A до X, где каждый следующий класс в десять раз сильнее предыдущего. Подобные явления могут сопровождаться выбросами плазмы, которые при достижении Земли способны вызвать магнитные бури.

Накануне в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН сообщали, что геомагнитная обстановка остается пока спокойной и стабильной, при этом активность вспышек на Солнце существенно повышена. По информации ученых, «вспышечная активность» на Солнце в ближайшие сутки не просто повышена, а имеет тенденцию к росту.

До этого вспышка предпоследнего класса мощности M1.0 была зафиксирована на Солнце 24 сентября и продолжалась 47 минут.