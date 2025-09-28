Археологи обнаружили на Тамани фрагмент маски сатира

Археологи, ведущие раскопки древнегреческого полиса Фанагория на Таманском полуострове, обнаружили первое свидетельство существования в городе античного театра: часть актерской маски сатира - задиристого и насмешливого персонажа, составлявшего постоянную свиту бога Диониса. Об этом сообщили в пресс-службе фонда "Вольное дело".

© Российская Газета

Фрагмент маски ученые датировали II веком до нашей эры. Он представляет собой правую часть лица сатира с утрированными чертами - массивное ухо, выступающие скулы, глаз со зрачком в форме сквозного отверстия и густую бороду.

Яркие цвета указывают на то, что маска принадлежала актеру новой комедии - глаз обведен голубой краской, борода и усы красные. Сбоку сохранилось отверстие для ремешка. Размеры накладки (около 30 сантиметров в длину), крупные щели глаз и рта свидетельствуют о том, что она служила настоящим театральным реквизитом.

"В том, что в Фанагории был театр, нет ни малейших сомнений, - делится руководитель Фанагорийской экспедиции Владимир Кузнецов.- Мы предполагаем, что он располагался на холме, откуда открывается красивый вид на море и современную Керчь - древнегреческий Пантикапей, столицу Боспорского царства".

Находка сделана в центральной части памятника. Археологи не исключают, что впоследствии маску могли использовать в театральных мистериях и жертвенных ритуалах. Ранее в Фанагории уже находили небольшие ритуальные маски высотой до 10 сантиметров - две маски сатиров и одну - комического актера. Их крепили к деревянным столбам и устанавливали в святилищах, например, сопровождая просьбами об исцелении.

Тем временем

О существовании античных театров в Северном Причерноморье писал древнегреческий автор Полиэн. В IV веке до нашей эры он описывал хитрость полководца Мемнона, который отправил на Боспор певца Аристоника. Жители устремились в театры, чтобы послушать прославленного музыканта, а Мемнон смог оценить численность населения и военный потенциал будущего противника.

Античные маски были также неотъемлемой частью культа Диониса. В Фанагории почитание бога виноделия достигло апогея при царствовании Митридата VI Евпатора, считавшего его своим покровителем и носившего прозвище Дионис. Во время его правления изображения божества и его спутников встречались повсюду - на монетах, амфорных клеймах, статуэтках и чернолаковой керамике.