Realme выпустила смарт-часы в дизайне Apple Watch Ultra

Realme вернулась на рынок смарт-часов с Realme Watch 5. Доставка начнётся с 3 ноября, а цена — € 70. Дизайн напоминает Apple Watch Ultra: массивный корпус и характерные ремешки. Часы будут доступны в чёрном и серебристом вариантах, последний позиционируется как «Titanium Silver».

Часы получили прямоугольный AMOLED-дисплей 1,97 дюйма с разрешением 390×450 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Пиковая яркость достигает 600 нит, а автономность — до 14 дней благодаря батарее 460 мАч и собственно системе Realme вместо Wear OS.

Для здоровья и спорта Watch 5 предлагает 108 режимов тренировок, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, измерение SpO2 и защиту от воды и пыли по стандарту IP68. Есть встроенный GPS/GNSS, поддержка NFC-платежей и более 300 настраиваемых циферблатов.

По слухам, в Watch 5 добавят Bluetooth-звонки, режим для общения без телефона, компас и NFC.