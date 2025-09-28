Из-за смартфонов у женщин по всему миру менструальные циклы потеряли связь с Луной

Немецкие ученые провели исследование, в ходе которого проанализировали данные о менструальных циклах 176 женщин, собранные на протяжении от двух до 37 лет. Средняя продолжительность наблюдений составила шесть лет, а средний возраст участниц в начале исследования — 25,9 года. Все участницы не использовали оральные контрацептивы и преимущественно проживали в Италии или Германии. Записи о циклах были сделаны как на бумаге, так и с помощью приложений для смартфонов. Результаты работы были опубликованы в журнале Science Advances.

Исследование показало, что до 2010 года начало менструального цикла у женщин часто совпадало с новолунием или полнолунием. Однако эта синхронизация периодически нарушалась. Особенно у женщин старше 35 лет, когда происходит небольшое сокращение длины цикла.

С 2010 года связь между менструальными циклами и лунными фазами значительно ослабла. Тем не менее, в январе, когда влияние гравитации Луны и Солнца на Землю наиболее ощутимо, некоторые признаки синхронизации все еще сохраняются. Это свидетельствует о том, что на менструальные циклы женщин влияют не только лунный свет, но и гравитационные силы.

Авторы исследования связывают изменение в циклах с распространением смартфонов. Длительное время, проведенное за экранами ярких устройств, может нарушать естественные ритмы сна и бодрствования, а также влиять на менструальные циклы. Вопрос о возможных последствиях для здоровья остается открытым.

Биологическая основа связи менструальных циклов с положением Луны и Солнца остается неясной. Несмотря на влияние гравитации на приливы, связь между этими природными явлениями и доступностью пищи по-прежнему требует дальнейших исследований.