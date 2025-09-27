Ученые изучают загадочную капсулу, найденную в Нью-Йорке более 50 лет назад. Внутри нее содержалось жуткое предсказание о конце всего живого на Земле. Об этом сообщает портал Sciencexxi.com.

В овальной капсуле, изготовленной из редких металлов, находилось синтетическое стекло с выгравированной надписью на неизвестном языке. Некоторые символы напоминали латинский алфавит.

После расшифровки удалось выяснить, что послание датируется 2317 годом. Кто-то из будущего якобы предупреждает, что человечество благодаря искусственному интеллекту достигнет таких технологий, которые в конечном итоге приведут к его гибели. Эра людей закончится, когда нейросеть выйдет из-под контроля, говорится в материале.

29 апреля ученые из США, России, Китая и Индии обнаружили в недрах Антарктиды загадочные саркофаги. Внутри одного из них они обнаружили горячий металлический цилиндр с тончайшими насечками, напоминающими древний код. В этот момент на экранах исследовательской станции появилось послание: «Не будите то, что спит. Наш сон должен быть вечен».

Французские и австралийские геологи обнаружили признаки начала формирования нового «эмбрионального континента» в южной части Индийского океана.