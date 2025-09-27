Астрономы зафиксировали на Солнце две сильные вспышки

В эти выходные на Солнце началось заметное оживление, зафиксированы 2 сильные вспышки. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Астрономы отметили, что изменения начались вчера вечером. За последние 5 часов зарегистрированы 2 сильных вспышки M класса, классифицированных по нижней границе, а также несколько событий более низкого уровня С.

«Нельзя сказать, что всплеск активности уже поражает воображение, но, учитывая что предшествующие пару дней Солнце, в основном, рисовало прямые линии, разница бросается в глаза», — сказали в ИКИ РАН.

Сейчас в центре и на восточном крае солнечного диска синхронно происходит выброс дополнительной энергии в корону из расположенного ниже конвективного слоя. Эта энергия перерабатывается во взрывные процессы во внешней атмосфере, а также в потоки жесткого излучения.

Рост последнего также регистрируют сейчас околоземные космические аппараты.

Пока крупных выбросов плазмы в сторону Земли не зарегистрировано.