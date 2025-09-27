Раскрыта мощность зарядки базового iPhone 17

Специалисты портала ChargerLAB протестировали базовую модель iPhone 17 с различных зарядных устройств Apple мощностью от 18 до 140 Вт. Согласно тесту, смартфон достигает максимальной мощности зарядки на уровне 27–28 Вт, вне зависимости от мощности подключенного адаптера, сообщает MacRumors.

В рамках эксперимента эксперты использовали разные зарядные устройства: адаптеры USB-C на 29 Вт и 30 Вт, двухпортовые адаптеры USB-C на 35 Вт в стандартном и компактном исполнении, адаптер питания мощностью 40 Вт с пиковым значением до 60 Вт, а также зарядные устройства на 61 Вт, 67 Вт, 70 Вт, 96 Вт и 140 Вт. Вне зависимости от выбранного устройства зарядка держалась на уровне 27-28 Вт.

Для сравнения: у стандартного iPhone 16 максимальная скорость зарядки составляет около 23 Вт. Флагманские iPhone 17 Pro и Pro Max способны достигать пиковых значений до 36 Вт.

При этом Apple заявляет, что все устройства линейки iPhone 17 (включая Pro) можно зарядить до 50 % за 20 минут при использовании совместимого адаптера, в том числе нового динамического блока питания на 40 Вт. Серия iPhone 16 достигала аналогичного уровня заряда за 30 минут.

Что касается беспроводной зарядки, тесты ChargerLAB показали, что iPhone 17 при использовании обновленной станции MagSafe развивает мощность до 29 Вт, тогда как в стабильном режиме Apple заявляет о мощности до 25 Вт.