На Луне могут скрываться огромные запасы платины

Новые научные данные свидетельствуют о том, что запасы ценных металлов платиновой группы, таких как платина, палладий и родий, могут быть скрыты не в далеком поясе астероидов, а гораздо ближе - на Луне. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Planetary and Space Science, тысячи ударных кратеров на поверхности естественного спутника Земли потенциально содержат богатые залежи этих ресурсов, доставленных астероидами, сообщает New-Science.ru.

Идея добычи полезных ископаемых в космосе давно обсуждается в контексте ограниченности земных ресурсов и экологических проблем традиционной горнодобывающей промышленности. Однако если ранее основное внимание уделялось околоземным астероидам, то новая работа, проведенная под руководством независимого астронома Джаянта Ченнамангалама, предлагает альтернативу. Ученые пришли к выводу, что астероиды, уже столкнувшиеся с Луной, могут представлять более выгодную и доступную цель для будущей добычи.

Расчеты показывают, что до 6500 лунных кратеров диаметром более одного километра могут содержать металлы платиновой группы. При этом в 38 крупных кратерах шириной свыше 19 километров руда, вероятно, сконцентрирована в центральных пиках. Это облегчает ее извлечение. И это, наверное, объясняет, почему так много желающих не просто исследовать Луну, а именно "копать" ее.

В интервью "РГ" научный руководитель ИКИ РАН и первого этапа российской лунной программы академик Лев Зеленый говорил:

"Интерес "копателей" понятен, так как на спутнике Земли существуют реально большие запасы редкоземельных металлов. Это настоящий "клондайк". По расчетам специалистов, упавший на Луну астероид диаметром, к примеру, полтора километра может содержать различных редкоземельных элементов на сумму до 1,2 квадриллиона рублей. Даже если в результате столкновения с Луной останется лишь один процент массы астероида, стоимость сохранившегося грунта составит примерно 2 триллиона рублей. Причем все это лежит "под ногами", уже в раздробленном состоянии. Не нужно шахт, не нужно ничего добывать. Правда, искать залежи надо не везде, а в кратерах. Тут сложность".

Академик Зеленый также подчеркивает, что очень важно установить происхождение воды на Луне.