В Минобрнауки забили тревогу из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект стал «колоссальным вызовом» для системы образования. Необходимо полностью перестраивать учебный процесс и менять технологии обучения. Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, передает РИА Новости.

Министр выступил на федеральном просветительском марафоне «Знание.Первые» общества «Знание».

Он отметил, что для сферы образования искусственный интеллект стал «колоссальным вызовом». Необходимо менять устаревшие технологии обучения, сегодня они стали неактуальными.

«Конечно, это требует полной перестройки не только учебного процесса, причем как в школе, так в колледже, так и в университетах», — сказал Фальков.

По его словам, надо менять систему проверку знаний учащихся. Сегодня ее можно «легко обойти, имея на то желание».

Международной марафон «Знание.Первые» приурочен к 80-летию атомной промышленности России.