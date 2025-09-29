Активность вспышек на Солнце 29 сентября несет риски для Земли

Вспышечная активность на Солнце в понедельник, 29 сентября, будет высокой, что несет риски для Земли, сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

"Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка - возможны слабые возмущения, вспышечная активность - высокая, растущая, с существенными рисками для Земли", - говорится в сообщении.

В прошедшие сутки геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была высокой, с ограниченными рисками для Земли, добавили в лаборатории.

Напомним, вчера на Солнце произошла крупнейшая за три месяца вспышка.