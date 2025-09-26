SCMP: в Китае испытали самый мощный в мире летающий ветрогенератор S1500

В Китае провели успешный испытательный полет мощнейшего в мире летающего ветрогенератора модели S1500, это укрепит позиции страны. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP). S1500 — это воздушная электростанция с размером, сопоставимым с баскетбольной площадкой, и высотой, равной 13-этажному зданию. Она способна вырабатывать мощность до 1 мегаватта. В отличие от традиционных наземных ветряных турбин, S1500 поднимается в небо с помощью гелиевых оболочек и передаёт энергию через сверхпрочные кабели. "Наша цель - сделать воздушные ветровые турбины важной частью доступной чистой энергетики, а также предоставить миру китайское решение для глобального энергетического перехода", — рассказал гендиректор Sawes Energy Technology Дунь Тяньжуй.