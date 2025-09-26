Росатом запустил программу по внедрению квантовых вычислений

Росатом приступил к масштабной программе практического применения квантовых вычислений. Об этом сообщила директор по квантовым технологиям госкорпорации Екатерина Солнцева в ходе международного форума World Atomic Week.

Программа включает несколько десятков пилотных проектов, направленных на проверку гипотез использования квантовых вычислений в реальных задачах. Работа в этом направлении ведется уже три года, одним из ключевых проектов является «Прорыв», связанный с созданием замкнутого ядерного топливного цикла.

Многие компании проявляют интерес к участию в программе. Росатом проводит для них образовательные семинары, где обсуждаются потенциальные преимущества квантовых технологий и практические шаги для их внедрения.

Реализация программы позволит оценить эффективность применения квантовых вычислений в различных отраслях промышленности. По итогам пилотных проектов будет принято решение о дальнейшем масштабировании наиболее успешных решений.